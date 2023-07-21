Jantzen Beach carousel
Restore Oregon, the state’s nonprofit historic preservation organization, says it has set the deadline for September for somebody to come forward — and for Restore Oregon to accept them — as the new owner of the iconic Jantzen Beach carousel (which the Portland Tribune wrote about earlier this year).
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