It’s summer outdoor movie time.
Here’s a rundown:
k9bm~C68@? $E2E6 !2C<Dk^9bm
kAmuC66 E@ 2EE6?5] |@G:6D D9@H 2E 5FD<[ $2EFC52JD]k^Am
kAmyF=J gi “!@=E6C86:DE[” #@@DE6C #@4< $E2E6 !2C<k^Am
kAmyF=J `di “v2=2IJ "F6DE[” $EF3 $E6H2CE $E2E6 !2C<k^Am
kAmyF=J ahi “t]%] %96 tIEC2 %6CC6DEC:2=[” |:=@ |4xG6C $E2E6 !2C<k^Am
kAmpF8] di “p552>D u2>:=J '2=F6D[” r92>A@68 $E2E6 w6C:E286 pC62k^Am
k9bm!@CE=2?5 !2C<D U2>Aj #64C62E:@?k^9bm
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]A@CE=2?5]8@G^A2C<D^2CED\4F=EFC6^DF>>6C\7C66\2==^4F=EFC2=\6G6?EDQ E2C86ElQ03=2?<QmuC66 E@ 2EE6?5k^2m] p== D9@HD 2E fib_ A]>]k^Am
kAm$2EFC52J[ yF=J gi “q=24< !2?E96Ci (2<2?52 u@C6G6C[” '6?EFC2 !2C<k^Am
kAm%9FCD52J[ yF=J `bi “(@>2? :? v@=5[” u:6=5D !2C<k^Am
kAmuC:52J[ yF=J `ci “%96 u:7E9 t=6>6?E[” r@=@?6= $F>>6CD !2C<k^Am
kAm$2EFC52J[ yF=J `di “|FAA6E %C62DFC6 xD=2?5[” z6?:=H@CE9 !2C<k^Am
kAm%9FCD52J[ yF=J a_i “{J=6[ {J=6 rC@4@5:=6[” (6==:?8E@? !2C<k^Am
kAmuC:52J[ yF=J a`i “#@8F6 ~?6i p $E2C (2CD $E@CJ[” qC6?EH@@5 !2C<k^Am
kAm$2EFC52J[ yF=J aai “sr {628F6 @7 $FA6C !6ED[” z:?8 $49@@= !2C<k^Am
kAm%9FCD52J[ yF=J afi “%96 x?4C65:3=6D[” t=:K236E9 r2CFE96CD !2C<k^Am
kAm%9FCD52J[ pF8] `_i “t?42?E@[” (:=D9:C6 !2C<k^Am
kAmuC:52J[ pF8] `gi “yF>2?;:[” {FFH:E ':6H !2C<k^Am
kAm$2EFC52J[ pF8] `hi “w:556? u:8FC6D[” $6H2==4C6DE !2C<k^Am
kAm$F?52J[ pF8] a_i “$@F=[” ~G6C=@@< !2C<k^Am
kAm%9FCD52J[ pF8] aci “sC] $6FDD’ %96 {@C2I[” w@JE pC3@C6EF>k^Am
kAmuC:52J[ pF8] adi “%96 $FA6C |2C:@ qC@D] |@G:6[” %9@>AD@? !2C<k^Am
kAm$2EFC52J[ pF8] aei “r2CD[” v=6?92G6? !2C<k^Am
kAm$2EFC52J[ $6AE] ai “%6 pE2[” z9F?2>@<HDE !2C<j “q:8[” w2>:=E@? !2C<k^Am
k9bmu=:4<D @? E96 qC:4<Dk^9bm
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC2G6=A@CE=2?5]4@>^6G6?E^`addgdd^Q E2C86ElQ03=2?<QmuC66 E@ 2EE6?5k^2m 2E !:@?66C r@FCE9@FD6 $BF2C6] |@G:6D D9@H? uC:52J\$F?52J[ yF=J a`\ab]k^Am
kAmyF=J a`i “q6?5 xE {:<6 q64<92>[” a A]>]j r@>>F?:EJ ':6H:?8 !2CEJ W>@G:6D %qpX[ e A]>]k^Am
kAmyF=J aai “%96 $2?5=@E[” ?@@?j “qC:?8 xE ~?[” aib_ A]>]j “rC665[” d A]>]j “%2==25682 }:89ED[” fib_ A]>]j “uC:52J }:89E {:89ED[” hib_ A]>]k^Am
kAmyF=J abi “$A246 y2>i p }6H {6824J[” ?@@?j “w2AAJ v:=>@C6[” aib_ A]>]j “uC66 $@=@[” d A]>]k^Am
k9bm}@CE9 r=24<2>2D !2C<D U2>Aj #64C62E:@?k^9bm
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^?4AC5]4@>^>@G:6DQ E2C86ElQ03=2?<QmuC66 E@ 2EE6?5k^2m] |@G:6D 368:? 2E 5FD<[ $2EFC52JD]k^Am
kAmyF=J aai “{F42[” r@?4@C5 $49@@=[ |:=H2F<:6k^Am
kAmyF=J ahi “!FDD :? q@@EDi %96 {2DE (:D9[” p??\%@?: $49C6:36C !2C<[ r=24<2>2Dk^Am
kAmpF8] di “v@@?:6D[” !76:776C !2C<[ r=24<2>2Dk^Am
kAmpF8] `ai “%@A vF? |2G6C:4<[” }@CE9 r=24<2>2D !2C<[ |:=H2F<:6k^Am
kAmpF8] `hi “|:?:@?Di %96 #:D6 @7 vCF[” (:49:E2 r6?E6C[ |:=H2F<:6k^Am
k9bm{2<6 ~DH68@ !2C<D U2>Aj #64C62E:@?k^9bm
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4:]@DH68@]@C]FD^A2C<DC64^a_ab\>@G:6D\A2C<Q E2C86ElQ03=2?<QmuC66 E@ 2EE6?5k^2m] |@G:6D DE2CE 2E f A]>][ %9FCD52JD]k^Am
kAmyF=J a_i “|:?:@?Di %96 #:D6 @7 vCF[” (6DE=2<6 !2C<k^Am
kAmyF=J afi “%FC?:?8 #65[” |:==6??:F> !=2K2 !2C<k^Am
kAmpF8] bi “!FDD :? q@@EDi %96 {2DE (:D9[” u@@E9:==D !2C<k^Am
k9bmr:EJ @7 w:==D3@C@k^9bm
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^6?8286]9:==D3@C@\@C68@?]8@G^A:IQ E2C86ElQ03=2?<QmuC66 E@ 2EE6?5k^2m] |@G:6D D9@H 2E 5FD<[ uC:52JD]k^Am
kAmpF8] ci “|@2?2[” #@@5 qC:586 !2C<k^Am
kAmpF8] ``i “v9@DE3FDE6CD[” ~C6?4@ (@@5D }2EFC6 !2C<k^Am
kAmpF8] `gi “t?42?E@” W:? $A2?:D9X[ $9FE6 !2C<k^Am
kAmpF8] adi “%96 !C:?46DD qC:56[” %@> wF896D r:G:4 r6?E6C !=2K2k^Am
k9bmr:EJ @7 '2?4@FG6Ck^9bm
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]4:EJ@7G2?4@FG6C]FD^A2C<DC644F=EFC6^A286^7C:52J\?:89E\>@G:6D\A2C<DQ E2C86ElQ03=2?<QmuC66 E@ 2EE6?5k^2m] |@G:6D 2E 5FD<[ uC:52JD]k^Am
kAmyF=J fi “!FDD :? q@@EDi %96 {2DE (:D9[” q28=6J r@>>F?:EJ !2C<k^Am
kAmyF=J `ci “yFC2DD:4 (@C=5 s@>:?:@?[” r@=F>3:2 %649 r6?E6C !2C<k^Am
kAmyF=J a`i “r@4@[” uCF:E '2==6J !2C<k^Am
kAmyF=J agi “(2<2?52 u@C6G6C[” {6C@J w2286? !2C<k^Am
kAmpF8] ci “pD< u2E96C” 2?5 “$96C=@4< yC][” u@CE '2?4@FG6C }2E:@?2= w:DE@C:4 $:E6k^Am
kAmpF8] ``i “$EC2?86 (@C=5[” |2CD92== !2C<k^Am
kAmpF8] `gi “%96 $FA6C |2C:@ qC@D] |@G:6[” r@=F>3:2 %649 r6?E6C !2C<k^Am
k9bm%:82C5 !2C<D U2>Aj #64C62E:@?k^9bm
kAmuC66 E@ 2EE6?5 W7C66 A@A4@C?X] p4E:G:E:6D DE2CE 2E f A]>]k^Am
kAmyF=J gi “|:?:@?Di %96 #:D6 @7 vCF[” k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]E:82C5\@C]8@G^w@>6^r@>A@?6?ED^r2=6?52C^tG6?E^bbfe^RiOiE6IEly@:?Ta_FDTa_$2EFC52JTarTa_yF=JTa_g[3=2?<6EDTarTa_=2H?Ta_492:CDTa_2?5Ta_7=2D9=:89EDQ E2C86ElQ03=2?<Qms:C<D6? }2EFC6 !2C<k^2mk^Am
kAmpF8] ``i “q24< E@ E96 uFEFC6[” k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]E:82C5\@C]8@G^w@>6^r@>A@?6?ED^r2=6?52C^tG6?E^bbfg^Q E2C86ElQ03=2?<Qmr@@< !2C<k^2mk^Am
k9bm~C68@? r:EJ !2C<D U2>Aj #64C62E:@?k^9bm
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]@C4:EJ]@C8^A2C<D2?5C64C62E:@?^>@G:6D\A2C<Q E2C86ElQ03=2?<QmuC66 E@ 2EE6?5k^2m] |@G:6D DE2CE 2E 5FD<[ uC:52JD]k^Am
kAmpF8] ci “|:?:@?Di %96 #:D6 @7 vCF[” (6D=6J {J?? !2C<k^Am
kAmpF8] ``i “%96 $2?5=@E[” %JC@?6 $] (@@5D !2C<k^Am
kAmpF8] `gi “!FDD :? q@@EDi %96 {2DE (:D9[” r92A:? !2C<k^Am
kAmpF8] adi “x?5:2?2 y@?6D 2?5 E96 #2:56CD @7 E96 {@DE pC<[” (6D=6J {J?? !2C<k^Am
k9bm(6DE {:?? !2C<D U2>Aj #64C62E:@?k^9bm
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^H6DE=:??@C68@?]8@G^>@G:6D:?E96A2C<Q E2C86ElQ03=2?<QmuC66 E@ 2EE6?5k^2m 2E |2CJ $] *@F?8 !2C<] |@G:6D DE2CE 2E gicd A]>][ $2EFC52JD]k^Am
kAmpF8] di “$9C6<”k^Am
kAmpF8] `ai “u2>:=J r2>A”k^Am
kAmpF8] `hi “%96 $FA6C |2C:@ qC@D] |@G:6”k^Am
kAmkDEC@?8m|@C6ik^DEC@?8m !:I !2E:DD6C:6 4=@D65 :? a_aa[ >62?:?8 2? 6?5 E@ E96 A@AF=2C |@G:6D 2E sFD< D6C:6D] … %96 r:EJ @7 q62G6CE@?VD u=:4<D 3J E96 u@F?E2:?[ E2<:?8 A=246 uC:52J[ pF8] ad[ 762EFC6D “!FDD :? q@@EDi %96 {2DE (:D9]” … %C@FE52=6’D |@G:6D :? E96 !2C< W5@F3=6 762EFC6DX H:== 36 96=5 yF=J ag 2?5 pF8] `g W>@G:6D %qpX 2E x>28:?2E:@? $E2E:@?] … u2:CG:6H’D u=:4<D :? E96 !2C<[ 2E :ED r@>>F?:EJ !2C<[ 762EFC6D “%@A vF? |2G6C:4<[” yF=J `c[ 2?5 “sr {628F6 @7 $FA6CA6ED[” pF8] ``] … vC6D92>’D A2C< >@G:6D :?4=F56 “!FDD :? q@@EDi %96 {2DE (:D9[” pF8] ``[ #65 $F?D6E !2C<]k^Am